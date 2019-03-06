中國財經

A股高開，上證指數微升，創業板指數升1%。

上證指數開市報3060點，升6點或0.2%；現報3069點，升14點或0.49%。

深成指開市報9640點，升45點或0.47%；現報9683點，升88點或0.92%。

滬深300指數開市報3822點，升6點或0.18%；現報3829點，升13點或0.34%。

創業板指數開市報1684點，升8點或0.5%；現報1694點，升17點或1.06%。

各板塊個別發展，電子訊息、電子器件升逾1%；房地產、石油板塊靠穩；水泥板塊偏軟。