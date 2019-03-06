國際財經 香港財經 中國財經

中國禁加國芥花籽油進口

加拿大農業集團Richardson International證實，北京政府已阻止該公司運輸芥花籽油至中國。市場關注中加關係或進一步惡化。

羅森格倫暗示儲局未來數月或按兵不動

波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，聯儲局未來數次議息會議或按兵不動，在更清楚了解風險是否成為現實之前，對加息保持耐心是恰當的做法。

Target上季業績勝預期 網購收益升逾3成

Target第4季淨利潤按年跌26.5%，經調整每股盈利勝預期；期內同店銷售增5.3%。股價收高4.5%。

道指收市反覆回吐13點 美滙連升5日

美股反覆偏軟，標指未能重上2800點，收市報2789點，跌0.11%，工業股回落0.6%，原材料股挫0.5%；

道指曾下滑94點，收市挫13點或0.05%；納指微跌0.02%。美滙指數尾段升0.21%，至96.84，一度升穿97，為連升第5日。

外圍焦點簡訊

￭ 美國去年12月新屋銷售升3.7%，遠勝預期；ISM服務業指數2月升3點，至59.7，勝預期；1月財政盈餘90億美元，按年少82%。

￭ 明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里：美國未充分就業，勞動力市場仍存在閒置。

￭ 美國務卿蓬佩奧：若中美貿協不完美，總統特朗普將拒絕，美方仍會努力磋商。

￭ 墨西哥央行官員：與亞馬遜洽商容許消費者以二維碼進行網購。

￭ 紐約期金跌2.8美元或0.2%，收報每盎斯1284.70美元，為1月24日以來最低。

￭ 紐約期油跌0.05%，收報每桶56.56美元。布蘭特期油升0.3%。

￭ 英股收升0.69%，法、德股齊漲逾0.2%。

￭ 上交所：科創板交易系統預計5月底準備就緒。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7054元，較周一紐約尾盤漲15點子。

呂志和:社會應助政府覓地 將視市況推盤

嘉華集團(00173)主席呂志和稱，若本港土地供應不足，樓價只會一直升，社會應助政府覓地。集團持有的土地不多，會視乎市況推盤，不會加價或減價賣樓。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28978點，較昨日恒指收市高水16點。

￭ ADR港股比例指數報29083點，較港收市高122點。

￭ 恒大健康(00708)預期年度淨虧損約14億人民幣。

￭ 人和商業(01387)預期全年虧損擴至3億人民幣。

￭ 奧園健康(03662)周二截飛，消息稱公開發售超購逾5倍。

￭ 富途修訂美國上市招股細節，集資額大幅減少，最多9000萬美元。

￭ 兩隻新股周三掛牌，交易資料顯示，銀城(01902)暗盤收報2.35元，較招股價低1.26%；K2 F&B收報0.83元，較招股價高10.67%。