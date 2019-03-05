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今日 21:02 中國財經

【兩會】牛錫明:有信心今年經濟增長達標

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交通銀行(03328)前董事長牛錫明出席全國政協小組會議時表示，今年有信心經濟增長可達到6%至6.5%，過去7、8年民企壞賬水平不算差，可能有人認為數字有水分，但他不同意，「造假造七八年，不太可能吧」。

國務院《工作報告》承認今年經濟下行壓力大，而政府亦要求銀行對小微企業貸款增長須增加30%左右。

牛錫明表示，他曾親自調研，不可否認部分小微企業質素不太好，但金融機構選擇貸款對象，理應選擇好的小微企業，並指不應以行業區分高危產業，指每個行業都有好的企業。

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