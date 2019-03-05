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國務委員兼外交部長王毅出席重慶人大代表團會議時表示，中美經貿談判已獲階段性進展，但雙方仍需要通過談判和對話解決問題，這既符合中美兩國人民的利益，也符合國際社會基本利益。

他續稱，面對單邊主義的橫行，中國始終站在國際公道和正義的一面，不僅維護自身正當權益，亦有力捍衞國際關係基本準則，維護大多數國家共同利益。

至於美朝首腦峰會方面，王毅指出，雖然未能達成任何協議，但最重要的是雙方已見面，深入溝通及進一步了解彼此立場，對下一步更加具體的協商談判、找到解決問題的辦法，提供更好條件。