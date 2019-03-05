中國財經

在政協經濟界別小組的討論中，全國政協委員、中國進出口銀行董事長胡曉煉對於今年的政府工作報告作出解讀，從防範金融風險交叉傳染、關注國際收支未來走勢和小微企業融資體制機制建設提出建議。

胡曉煉指出，從去年來看，金融風險得到有效的管控，沒有出現系統性或全局性的重大風險，但仍然有不少隱患，特別是跨機構、跨領域、跨市場的傳染方面，目前仍然缺少一個有效的阻斷機制。

她表示，由於企業的融資來自多方面、多管道和多市場，在一些現行制度的約束下，這一風險擴散的問題是普遍存在，一些大型國企和民企出現問題也與此有關。但實際上，企業有些資產還是不錯的，一些貸款投入建設的項目也是順利的，監管機構應當出台相關政策，使不同風險可以有效阻隔，防止交叉傳染。

此外，針對未來中國預期加大進口、擴大開放，尤其是金融領域資本市場的有序開放，以及產業鏈重構和儲蓄率下降的趨勢，胡曉煉指出，要高度關注未來國際收支的波動，增強滙率利率形成機制和靈活性，在未來應對更大波動時擁有更好的市場化工具。

對於政府工作報告中提出的解決小微企業融資難融資貴問題，胡曉煉稱，金融機構肯定會全力落實要求，但更重要的是進一步深化體制機制改革，監管部門應當加強對金融機構的容忍度，讓價格能夠覆蓋風險，以保持對小微企業長期可持續的支持。