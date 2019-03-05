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今日 18:15 中國財經

人民幣在岸價收跌47點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌47點子，中段一度觸及6.71。

人民幣兌美元在岸價收報6.7038，較上日下午4時30分收報6.6991，跌47點子或0.07%；但較昨晚11時30分最後成交價6.7101則走強63點子。

離岸價(CNH)早段曾失守6.71，低見6.7106，截至香港時間下午5時59分，離岸價報6.7054，在岸價報6.7018。

官方今日開出的中間價報6.6998，較昨日上調51點子或0.08%，終止連續3日的下調。

交易員指出，日內美元基本靠穩，對人民幣的負面影響並不大，而兩會期間市場觀望較濃，機構無意選擇方向，日內人民幣基本維持在區間運行；中美談判利好已基本釋放，短期滙率料難現單邊升值。

另有交易員認為，2019年中國政府工作報告中對滙率的表述符合預期，但仍關注兩會期間更多有關中美談判可能達成的細節，以及中國調低經濟增長目標等基本面訊息，從而為滙率尋覓下一步方向。

全國人大會議今日開幕。內地調低今年GDP增速目標，大幅減稅和提高赤字率，政府工作報告淡化GDP增長目標，從去年的約6.5%下調至2019年的目標增長6%至6.5%，基本符合市場預期。此外，今年還要深化利率市場化改革，降低實際利率水平；完善滙率形成機制，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

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