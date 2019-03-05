中國財經

國務院總理李克強的政府工作報告提出，今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」，規範套餐設置。

中國聯通表示，將認真貫徹落實有關「提速降費」和「攜號轉網」等相關工作要求與部署；持續深入推進互聯網化營運，進一步規範資費套餐設置，認真落實降低資費有關目標要求，以實實在在的企業行動把相關工作落實到位，不斷提高服務質量與水平，讓消費者共享行業發展成果。

此外，堅持高質量的網絡建設發展之路，高起點規劃和建設以5G為重點的未來新網絡。