訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:15 中國財經

【兩會】中聯通:認真落實提速降費攜號轉網要求

放大圖片

國務院總理李克強的政府工作報告提出，今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」，規範套餐設置。

中國聯通表示，將認真貫徹落實有關「提速降費」和「攜號轉網」等相關工作要求與部署；持續深入推進互聯網化營運，進一步規範資費套餐設置，認真落實降低資費有關目標要求，以實實在在的企業行動把相關工作落實到位，不斷提高服務質量與水平，讓消費者共享行業發展成果。

此外，堅持高質量的網絡建設發展之路，高起點規劃和建設以5G為重點的未來新網絡。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。