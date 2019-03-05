中國財經

全國政協委員、人民銀行副行長陳雨露表示，中國進行的是結構性去槓桿，特別是希望企業尤其是國有企業，以及地方政府的槓桿率能夠盡快降下來。

陳雨露在記者會上指出，結構性去槓桿跟穩增長之間有許多統一的一面，並不是完全對立。他舉例指，結構性去槓桿的最終目標是穩金融，而金融穩經濟才能穩。結構性去槓桿，也需要一個穩定的宏觀經濟、金融環境。當經濟下行壓力比較大的時候，宏觀調控上需要強調財政政策、貨幣政策的逆周期調節作用，來保證經濟運行在合理的區間，結構性去槓桿也才能向前推進。

陳雨露續稱，去槓桿的政策是防範化解金融風險的重要途徑。歷次的國際金融危機的教訓之一是，一個國家宏觀槓桿率過高或者短期內宏觀槓桿率上升得過快，往往是爆發系統性金融危機的重要原因。

他稱，自2016年以來，中國去槓桿的政策取得初步的成效。前些年，宏觀槓桿率每年平均上升10多個百分點，所以風險積累得非常大。2016年至2018年，宏觀槓桿率每年平均上升5.8百分點，去年宏觀槓桿率下降了1.5個百分點，穩槓桿的目標初步實現。

另外，陳雨露表示，殭屍企業出清要堅定執行，一方面可以釋放沉澱的資源；另一方面，騰出更多金融資源，運用到更高效率的行業和企業當中去。