中國財經

全國人大會議今早在北京開幕，在「穩中有變、變中有憂」的經濟運行基調下，國務院總理李克強新一份《政府工作報告》淡化了GDP增長目標，從去年的6.5%左右下調至今年的目標增長6%至6.5%，基本符合市場預期。

同時，工作報告指出，全年要減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元(人民幣‧下同)；赤字率提升至2.8%，擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，較去年大幅提高，表明積極財政政策力度在加大，力圖確保穩定的經濟增長。

分析人士表示，GDP增長目標採用區間式增加彈性，亦顯示中國政府對經濟增速的容忍度在繼續提升，相信今年要實現這一區間目標的難度不大。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明稱，中國今年在GDP增長目標設置方面變得更具彈性，降低了宏觀經濟政策過度放鬆的可能性，意味房地產調控思路不會發生重大變化。同時，中央政府對宏觀經濟增速下行幅度的容忍度有了提高，要實現這一區間目標的難度不大，因此今年無論貨幣政策，還是財政政策的放鬆將是較為有限。

張明續指，對政府工作報告所提出的經濟目標的實現很有信心，今年中國經濟增速可能在6.3%左右，季度經濟增速將呈現出前低後高的U型特徵。

華泰證券表示，經濟增長目標下移至6%至6.5%，通脹控制在3%以下，應可以完成。預計今年經濟增速可能繼續平緩回落至6.2%，完成增長目標難度不大。

華泰證券指出，赤字率和赤字規模適度提高，並沒有提高到3%，主要是目前的財政政策以減稅降費為重點，提高財政槓桿的質，而不是過往僅注重量。全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元，較大幅度超去年的1.3萬億元。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤認為，中國淡化了經濟增長目標，今年穩增長的重要性超過去年，維持中國今年GDP增速6.1%的預測，若中美達成框架性的廣泛貿易協定、美國下調此前加徵的關稅，則經濟增速有望提高至6.2-6.3%。

長江證券稱，政府工作報告淡化總量目標，經濟更重質量。GDP增速目標由去年的6.5%左右，調整至6%至6.5%，區間化目標顯示，對經濟增速的容忍度在繼續提升。

民生銀行的溫彬表示，6%至6.5%的增長區間是比較適宜的，是符合中國經濟潛在增速的一個水平。要實現這樣一個目標是沒有問題，國內經濟的韌性還是很大的，內需潛力很大。