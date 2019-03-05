中國財經

國務院總理李克強發表《政府工作報告》，提出今年經濟增長預期目標，稱經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高，要突出重點、把握關鍵，扎實做好各項工作，堅定維護經濟全球化和自由貿易，通過平等協商解決貿易爭端，並且着力緩解企業融資難融資貴問題，實施更大規模的減稅，深化增值稅改革，堅持創新引領發展，培育壯大新動能。

2019年中國經濟發展目標:

‧國內生產總值(GDP)增長6%至6.5%

‧居民消費價格(CPI)漲幅3%左右

‧城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%以內，城鎮登記失業率4.5%以內

‧國際收支基本平衡，進出口穩中提質，宏觀槓桿率基本穩定

‧廣義貨幣(M2)與社會融資規模增速要與GDP名義增速相匹配

‧預算赤字規模2.76萬億元(人民幣．下同)，赤字率為2.8%

‧國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上

‧減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元

‧完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規劃建設

‧促進城鄉居民增收，增強消費能力

‧加大對中小銀行定向降準力度

‧全面加強知識產權保護

‧進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營

‧進一步縮減市場准入負面清單，「非禁即入」普遍落實

‧加快推進粵港澳大灣區規劃建設