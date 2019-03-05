中國財經

國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，要推動全方位對外開放，培育國際經濟合作和競爭新優勢。進一步拓展開放領域、優化開放布局，繼續推動商品和要素流動型開放，更加注重規則等制度型開放，以高水平開放帶動改革全面深化。

他表示，要促進外貿穩中提質，推動出口市場多元化，擴大出口信用保險覆蓋面。此外，改革完善跨境電商等新業態扶持政策。推動服務貿易創新發展，引導加工貿易轉型升級、向中西部轉移，發揮好綜合保稅區作用。優化進口結構，積極擴大進口。辦好第二屆中國國際進口博覽會。加快提升通關便利化水平。



在加大吸引外資力度方面，要進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。落實金融等行業改革開放舉措，完善債券市場開放政策。加快與國際通行經貿規則對接，提高政策透明度和執行一致性，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的公正市場環境。加強外商合法權益保護。

賦予自貿試驗區更大改革創新自主權，增設上海自貿試驗區新片區，推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港。支持國家級經開區、高新區、新區開展自貿試驗區相關改革試點，增強輻射帶動作用，打造改革開放新高地。中國投資環境一定會愈來愈好，各國企業在華發展機遇一定會愈來愈多。