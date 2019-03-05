中國財經

國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，中國財政金融體系總體穩健，可運用的政策工具多，有能力守住不發生系統性風險的底線。

在深化財稅金融體制改革方面，要加大預算公開改革力度，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。健全地方稅體系，穩步推進房地產稅立法。規範地方政府舉債融資機制。以服務實體經濟為導向，改革優化金融體系結構，發展民營銀行和社區銀行。改革完善資本市場基礎制度，促進多層次資本市場健康穩定發展，提高直接融資特別是股權融資比重。增強保險業風險保障功能。加強金融風險監測預警和化解處置。

在加快國資國企改革方面，要加強和完善國有資產監管，推進國有資本投資、運營公司改革試點，促進國有資產保值增值。積極穩妥推進混合所有制改革。完善公司治理結構，健全市場化經營機制，建立職業經理人等制度。依法處置「殭屍企業」。深化電力、油氣、鐵路等領域改革，自然壟斷行業要根據不同行業特點實行網運分開，將競爭性業務全面推向市場。國有企業要通過改革創新、強身健體，不斷增強發展活力和核心競爭力。

他表示，要下大氣力優化民營經濟發展環境，堅持「兩個毫不動搖」，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。按照競爭中性原則，在要素獲取、准入許可、經營運行、政府採購和招投標等方面，對各類所有制企業平等對待。構建親清新型政商關係，健全政企溝通機制，激發企業家精神，促進民營經濟發展升級。保護產權必須堅定不移，對侵權行為要依法懲處，對錯案冤案要有錯必糾。要努力打造良好營商環境，讓企業家安心搞經營、放心辦企業。