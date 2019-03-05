中國財經

國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，要堅持創新引領發展，培育壯大新動能。發揮中國人力人才資源豐富、國內市場巨大等綜合優勢，改革創新科技研發和產業化應用機制，大力培育專業精神，促進新舊動能接續轉換。

他表示，在推動傳統產業改造提升方面，要圍繞推動製造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力，促進先進製造業和現代服務業融合發展，加快建設製造強國。打造工業互聯網平台，拓展「智能+」，為製造業轉型升級賦能。支持企業加快技術改造和設備更新，將固定資產加速折舊優惠政策擴大至全部製造業領域。強化質量基礎支撐，推動標準與國際先進水平對接，提升產品和服務品質，讓更多國內外用戶選擇中國製造、中國服務。

在促進新興產業加快發展方面，要深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代訊息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟。堅持包容審慎監管，支持新業態新模式發展，促進平台經濟、共享經濟健康成長。

加快在各行業各領域推進「互聯網+」。持續推動網絡提速降費。開展城市千兆寬帶入戶示範，改造提升遠程教育、遠程醫療網絡，推動移動網絡基站擴容升級，讓用戶切實感受到網速更快更穩定。今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」，規範套餐設置，使降費實實在在、消費者明明白白。