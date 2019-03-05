中國財經

國務院總理李克強於《政府工作報告》中表示，要激發市場主體活力，着力優化營商環境。

他指出，中國有上億市場主體，而且還在不斷增加。把市場主體的活躍度保持住、提上去，是促進經濟平穩增長的關鍵所在。要深化「放管服」改革，推動降低制度性交易成本，下硬功夫打造好發展軟環境。

李克強稱，以簡審批優服務便利投資興業，市場配置資源是最有效率的形式。要進一步縮減市場准入負面清單，推動「非禁即入」普遍落實。政府要堅決把不該管的事項交給市場，最大限度減少對資源的直接配置，審批事項應減盡減，確需審批的要簡化流程和環節，讓企業多用時間跑市場、少費功夫跑審批。

他表示，今年，要對所有涉企經營許可事項實行「證照分離」改革，使企業更便捷拿到營業執照並儘快正常運營，堅決克服「准入不准營」的現象；在全國推開工程建設項目審批制度改革，使全流程審批時間大幅縮短。推行網上審批和服務，加快實現一網通辦、異地可辦，使更多事項不見面辦理，確需到現場辦的要「一窗受理、限時辦結」「最多跑一次」。持續開展「減證便民」改革行動，不能讓繁瑣證明來回折騰企業和群眾。建立政務服務「好差評」制度，服務績效由企業和群眾來評判。政府部門做好服務是本分，服務不好是失職。