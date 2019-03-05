中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強在《政府工作報告》中回顧過去一年工作時表示，去年深化供給側結構性改革，實體經濟活力不斷釋放。去年又下調部分商品進口關稅，關稅總水平由9.8%降至7.5%。

他指出，加大「破、立、降」力度。推進鋼鐵、煤炭行業市場化去產能。實施穩投資舉措，制造業投資、民間投資增速明顯回升。出台促進居民消費政策。全面推進「互聯網+」，運用新技術新模式改造傳統產業。深入推進簡政減稅減費。取消一批行政許可事項，「證照分離」改革在全國推開，企業開辦時間大幅壓縮，工業生產許可證種類壓減三分之一以上。「雙隨機、一公開」監管全面實施。清理規範各類涉企收費，推動降低用電、用網和物流等成本。深化「互聯網+政務服務」，各地探索推廣一批有特色的改革舉措，企業和群眾辦事便利度不斷提高。

李克強稱，去年深入實施創新驅動發展戰略，創新能力和效率進一步提升。大力優化創新生態，調動各類創新主體積極性。深化科技管理體制改革，推進關鍵核心技術攻關，加強重大科技基礎設施、科技創新中心等建設。強化企業技術創新主體地位，將提高研發費用加計扣除比例政策擴大至所有企業。制定支持雙創深入發展的政策措施。技術合同成交額增長30%以上。

去年亦加大改革開放力度，發展動力繼續增強。深化國資國企改革，國有企業優化重組、提質增效取得新進展。針對民營企業發展遇到的困難和問題，千方百計幫助解憂紓困。推進財稅體制改革，預算績效管理改革全面啓動。改革金融監管體制，完善利率、滙率市場化形成機制。農業農村、社會事業、生態環保等領域改革不斷深化。推出對外開放一系列重大舉措。共建「一帶一路」引領效應持續釋放，同沿線國家的合作機制不斷健全，經貿合作和人文交流加快推進。出台穩外貿政策，貨物通關時間壓縮一半以上。下調部分商品進口關稅，關稅總水平由9.8%降至7.5%。

新設一批跨境電商綜合試驗區。複製推廣自貿試驗區改革經驗。大幅壓縮外資准入負面清單，擴大金融、汽車等行業開放，一批重大外資項目落地，新設外資企業增長近70%。