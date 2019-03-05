中國財經 時事脈搏

十三屆全國人大二次會議今開幕，國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，一年來，深入貫徹以習近平為核心的黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，穩妥應對中美經貿摩擦，着力穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，主要做了以下工作:

一是創新和完善宏觀調控，經濟保持平穩運行。面對新情況新變化，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，保持宏觀政策連續性穩定性，在區間調控基礎上加強定向、相機調控，主動預調、微調。堅持實施積極的財政政策，着力減稅降費、補短板調結構。下調增值稅稅率，擴大享受稅收優惠小微企業範圍，出台鼓勵研發創新等稅收政策。全年為企業和個人減稅降費約1.3萬億元人民幣。

優化財政支出結構，盤活財政存量資金，重點領域支出得到保障。堅持實施穩健的貨幣政策，引導金融支持實體經濟。針對融資難融資貴問題，先後4次降低存款準備金率，多措並舉緩解民營和小微企業資金緊張狀況，融資成本上升勢頭得到初步遏制。及時應對股市、債市異常波動，人民幣滙率基本穩定，外滙儲備保持在3萬億美元以上。

二是扎實打好三大攻堅戰，重點任務取得積極進展。制定並有序實施三大攻堅戰三年行動方案。穩步推進結構性去槓桿，穩妥處置金融領域風險，防控地方政府債務風險，改革完善房地產市場調控機制。深入推進精準脫貧，加強扶貧力量，加大資金投入，強化社會幫扶，貧困地區自我發展能力穩步提高。全面開展藍天、碧水、凈土保衞戰。優化能源和運輸結構。穩妥推進北方地區煤改氣、煤改電。全面建立河長制、湖長制。化肥農藥使用量實現雙下降。加強生態環保督察執法。積極應對氣候變化。