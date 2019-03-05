中國財經

國務院總理李克強發表《政府工作報告》，於2018年工作回顧時表示，改革開放取得新突破。

他指出，國務院及地方政府機構改革順利實施。重點領域改革邁出新的步伐，市場准入負面清單制度全面實行，簡政放權、放管結合、優化服務改革力度加大，營商環境國際排名大幅上升。對外開放全方位擴大，共建「一帶一路」取得重要進展。首屆中國國際進口博覽會成功舉辦，海南自貿試驗區啟動建設。貨物進出口總額超過30萬億元人民幣，實際使用外資1383億美元、穩居發展中國家首位。

他提到，三大攻堅戰開局良好。防範化解重大風險，宏觀槓桿率趨於穩定，金融運行總體平穩。精準脫貧有力推進，農村貧困人口減少1386萬，易地扶貧搬遷280萬人。污染防治得到加強，細顆粒物(PM2.5)濃度繼續下降，生態文明建設成效顯著。

李克強又稱，人民生活持續改善。居民人均可支配收入實際增長6.5%。提高個人所得稅起徵點，設立6項專項附加扣除。加大基本養老、基本醫療等保障力度，資助各類學校家庭困難學生近1億人次。棚戶區住房改造620多萬套，農村危房改造190萬戶。城鄉居民生活水平又有新提高。

李克強表示，隆重慶祝改革開放40周年，深刻總結改革開放的偉大成就和寶貴經驗，鄭重宣示在新時代將改革開放進行到底的堅定決心，激勵全國各族人民接續奮鬥，再創新的歷史偉業。