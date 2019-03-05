中國財經

中國財政部公布，今年全國財政預算赤字規模2.76萬億元(人民幣‧下同)，較上年增加3800億元；赤字率為2.8%，較去年預算赤字率2.6%略有提高。

財政部在提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中稱，中國今年全國一般公共預算收入19.25萬億元，增長5%；全國一般公共預算支出23.52萬億元，增長6.5%。

報告稱，中國今年擬安排國防支出1.19萬億元，按年增長7.5%

報告並稱，中國今年國債餘額限額17.52萬億元，去年為15.69萬億元。今年地方財政赤字9300億元，比上年增加1000億元。

今年地方政府一般債務餘額限額13.31萬億元，上年為12.38萬億元；今年地方政府專項債務餘額限額10.77萬億元，上年為8.62萬億元。今年新增地方政府債務限額3.08萬億元，其中一般債務9300億元，專項債務2.15萬億元。

財政部表示，中國今年財政收入形勢較為嚴峻，增速預計將有所放緩，各領域對財政資金需求很大，收支平衡壓力較為突出。今年積極的財政政策要加力提效，發揮好逆周期調節作用，增強調控的前瞻性、針對性和有效性。

財政部稱，今年將較大幅度增加地方政府專項債券規模，積極防範地方政府債務風險。要妥善處置地方政府隱性債務存量，督促高風險市縣盡快壓減隱性債務規模，降低風險債務水平。