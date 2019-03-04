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美眾院委員會查濫權 特朗普稱配合

美國眾議院司法委員會啟動對總統特朗普有否濫權的調查，向81個華府單位、個人與機構提出交出文件的要求。特朗普表示，將配合委員會調查。

路透:華為本周四料宣布起訴華府 將召開記者會

繼《紐約時報》報道，華為正準備在得州東區法院提出訴訟，控告美國政府禁止聯邦機構使用該公司產品，路透也引述消息稱，華為本周四將宣布起訴美國政府。

【兩會】李克強:激活市場 頂住經濟下行壓力

總理李克強參加全國政協聯組會時指出，頂住經濟下行壓力，要靠更大激發市場活力，更大力度簡政減稅降費，堅決不搞「大水漫灌」。

金價跌逾11美元 連跌日數2年最長

紐約4月期金跌11.7美元或0.9%，收報每盎斯1287.50美元，為連續第6個交易日下滑，是2年來最長連跌日數。

美數據弱 道指高開低收206點

中美貿談據報進入「最後階段」，有望快將達成協議，道指早段曾升129點。隨後因美國建築業數據欠佳，道指一度倒跌414點或1.59%，三大指數跌幅都曾超過1%。道指收市跌206點或0.79%；標指挫0.39%；納指回落0.23%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：去年12月建築支出按月降0.6%，預期升0.2%。

￭ 美滙指數呈強，尾段報96.61升0.24%，部分原因是歐羅疲弱，跌0.23%，報1.1342美元。

￭ 布蘭特期油收市上揚0.9%，每桶收報65.67美元，一度高見66.34；紐約期油升1.4%。

￭ 英國股市收市升0.39%；德股回落0.08%；法股漲0.41%。

￭ 中方據報指加拿大前外交官康明凱、商人斯帕沃竊取敏感情報。

￭ 外電：中國擬將主要覆蓋製造業的增值稅稅率調低3個百分點。

￭ 中石油集團董事長王宜林：2019年至2025年，風險勘探投資每年安排50億人民幣，較目前年度投資增4倍。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7069元，較上周五紐約尾盤漲71點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28636點，較昨日恒指收市低水324點。

￭ ADR港股比例指數報28817點，較香港低141點。

￭ 百仕達(01168)料全年虧損不少於2.5億元。

￭ 江銅(00358)以每股10.9元人民幣，購山東恒邦冶煉2.73億股，涉轉讓價29.76億人民幣。

￭ 新地(00016)筲箕灣形薈更新價單，調整26伙貨尾單位售價，當中24伙加幅由0.64%至14.2%不等，2伙減價發售。