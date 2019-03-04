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騰訊(00700)主席馬化騰表示，對於沉迷遊戲的問題，騰訊致力提升對未成年人的保護。

內地監管當局一直關注青少年沉迷遊戲的問題。馬化騰接受中央電視台訪問時，提到騰訊正在測試一種「兒童鎖」功能，13歲以下未成年人需要由家長解鎖才能登陸遊戲。他稱，相關功能效果非常好，而且做法得到家長和社會認同。

馬化騰指出，未來網絡遊戲產業要持續發展，既要注重發展油門，也要注重「煞車」。他又稱，希望未來可以打通各款遊戲，以及各家遊戲公司之間的聯動性，亦打通對未成年人的保護。