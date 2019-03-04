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今日 15:34 中國財經

滬指漲1.1%返3000關 逾8月高 成交破萬億

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中美貿易談判據報接近尾聲，市場又憧憬中國兩會期間或有利好大市的新政策出台，A股收漲。上證指數延續上日(1日)漲1.8%的強勢，收升1.1%，重上3000點大關，連續第二日走強，創逾8個月以來的新高。市場交投火熱，兩市成交合計增逾57%至近1.05萬億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.73%，重返3000點，其後不斷上升，最高見3090點，漲96點或3.23%，尾段升幅收窄，收市報3027點，漲33點或1.12%，成交4806.04億元。

深成指亦高開高走，收市報9384點，漲216點或2.36%，最高見9567點，漲399點或4.36%，成交5659.5億元。

滬深300指數報3794點，漲44點或1.18%；創業板指數報1619點，漲51點或3.31%。

各板塊全線走揚，船舶製造股漲逾5%；環保股漲逾4%；半新股漲逾3%；電力、房地產股漲逾2%；有色金屬、石油、化工、水泥、鋼鐵股漲逾1%；煤炭、金融股亦靠穩。

《華爾街日報》引述消息稱，中美兩國正就貿易協議作最後階段的討論。北京方面同意降低美國農產品、汽車、化學品，與其他貨品的關稅，而華府則取消去年實施的大部分中國貨品關稅措施。據悉，兩國希望爭取在中美兩國元首會晤前達成協議，有關會晤的日期可能是3月27日。

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