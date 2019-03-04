中國財經 時事脈搏

小米集團(01810)董事長雷軍在兩會上提出多項建議，涉及5G應用、提高創新能力及深化落實訊息無障礙建設等範疇。

雷軍指出，目前受制於5G基礎建設尚未完成，其服務與應用資源也不夠豐富，故5G產業發展仍存在困難與挑戰，但他認為5G是各國未來一段時間主要訊息基礎設施和技術競爭關鍵領域，對社會經濟發展具有較強的拉動作用，所以建議提前布局5G產業應用，推動5G與物聯網的創新融合發展。

在5G領域方面，雷軍提出四大建議，包括加速工業物聯網應用，助力工廠智能化轉型；發展智慧農業，助推「鄉村振興」戰略實施；發展無人駕駛與車聯網，提高交通智能化程度；以及普及醫療物聯網應用，助「健康中國」建設。

在提高創新能力、發展商業航天產業方面，雷軍指出，相比美國，中國商業航天雖然起步比較晚，但發展勢頭迅猛，而隨着一系列利好商業航天的政策出台，進一步推動商業航天的快速發展。

他提出了四大建議，包括加快推動航天立法，確保民營企業長期穩定、合理有效利用空間資源的權利；探索有利於商業航天發展的機制，出台落地政策及實施細則；推進航天製造基礎設施開放共享，構建適應商業化的量產智能製造生態系統；以及完善落實政府採購商業航天產品與服務機制，開放商業航天公司的行業准入，拓展商業服務與應用領域。

在進一步深化落實訊息無障礙建設方面，雷軍建議細化相關法律法規關於訊息無障礙的要求，出台落地時間表；政府和公共部門提供服務滿足無障礙基礎要求，將訊息無障礙列入相關採購標準；制訂人工智能物聯網訊息無障礙標準，推動聯網智能硬件納入輔具採購名錄；鼓勵互聯網企業踐行企業社會責任，積極投入訊息無障礙建設；以及在高等院校相應院系增加訊息無障礙開發課程，鼓勵全社會提供綜合配套服務舉措。