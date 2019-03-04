中國財經

中國銀保監發表新聞稿稱，要把穩增長與防風險緊密結合起來，防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險；要依法處置高風險機構，嚴厲打擊非法金融活動，對「有照行車」和「無照駕駛」做到監管全覆蓋。

新聞稿又指出，要強化對銀行保險機構主要負責人和高中級管理人員的監管，做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」；亦要完善金融從業人員、金融機構、金融市場、金融運行、金融治理、金融監管、金融調控的制度體系，規範金融運行。

另外，銀保監提到，要深化金融供給側結構性改革，抓緊研究優化銀行體系的具體政策措施，積極開發個性化、差異化、定制化金融產品，並加大金融創新力度，逐步完善銀行貸款的抵押模式和押品結構。而對民營企業特別是小微企業，在信貸投放方面要公平對待，更加注意尊重市場規律、堅持精準支持，但同時要防止盲目支持、突擊放貸。

同時，銀保監會推進保險業治理體系改革，發揮保險資金長期投資優勢。全面擴大金融對外開放，提高金融業全球競爭能力，增強開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，亦會提高參與國際金融治理能力。

此外，銀保監會深入推進金融反腐。強化監管責任，聚焦金融風險、金融亂象和腐敗交織問題，嚴查違法違規經營行為，切實解決金融領域違法違規成本過低問題。