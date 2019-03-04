中國財經

外電引述知情人士表示，海航集團出售旗下IT外判公司文思海輝(Pactera)吸引神州數碼(00861)和Tech Mahindra Ltd.等公司的興趣。

知情人士稱，收購公司安宏資本(Advent International)和一些中國投資基金，也在權衡提出收購文思海輝。一些投資基金可能決定與戰略性競購者聯手提出報價。

安宏資本、神州數碼、海航和Tech Mahindra各自的代表對消息不予評論。

海航於2016年以6.75億美元收購文思海輝。