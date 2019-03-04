訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:44 港股直擊 中國財經

【兩會】許榮茂:大灣區機遇多 加大投資

放大圖片

世茂房地產(00813)主席許榮茂表示，大灣區機遇多，很關注大灣區，該公司在深圳、佛山、珠海都在傾談項目，冀為大灣區建設。他本月亦會帶青年組團赴大灣區，考察投資和創業機會，集團下一步會加大投資，亦會加速推盤。

他表示，去年下半年內地樓市下行，現在已稍為平靜，今年料情況應該不差，但相信不會全面放鬆調控措施，只會逐步或逐城市放鬆。大灣區放鬆調控與否，仍要待政府公布。

他又指，香港若有好地皮，就會繼續投地，他未有回應香港樓市展望，亦未有回應繼中環中心後，會否再投資商廈。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。