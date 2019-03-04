港股直擊 中國財經

世茂房地產(00813)主席許榮茂表示，大灣區機遇多，很關注大灣區，該公司在深圳、佛山、珠海都在傾談項目，冀為大灣區建設。他本月亦會帶青年組團赴大灣區，考察投資和創業機會，集團下一步會加大投資，亦會加速推盤。

他表示，去年下半年內地樓市下行，現在已稍為平靜，今年料情況應該不差，但相信不會全面放鬆調控措施，只會逐步或逐城市放鬆。大灣區放鬆調控與否，仍要待政府公布。

他又指，香港若有好地皮，就會繼續投地，他未有回應香港樓市展望，亦未有回應繼中環中心後，會否再投資商廈。