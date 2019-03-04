中國財經

A股早段走強，上證指數漲逾1%，創業板更漲3%。

上證指數現報3029點，漲35點或1.18%，最高見3039點，漲45點或1.53%，成交1913.5億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9396點，漲228點或2.5%，高見9411點，漲243點或2.66%，成交2347.49億元。

滬深300指數報3800點，漲50點或1.34%；創業板指數報1614點，漲47點或3%。

各板塊全線造好，半新股漲逾2%；電力、房地產、化工、有色金屬、水泥股漲逾1%；煤炭、鋼鐵、金融股亦靠穩。