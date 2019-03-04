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英國據報可能限制電訊商使用中國電訊巨擘華為的通訊設備。

英國監管部門計劃於未來數周內，公布電訊業基建的檢討報告。英國《金融時報》引述消息指，雖然當局無意全面排除華為，但建議限制流動電訊商使用華為設備的比例，不能超過整個網絡的一半。

據悉，此次報告旨在回應社會對華為技術日益增長的安全問題。當局相信，上述建議有助當地5G網絡順利發展，同時不過分依賴中國供應設備。

英國政府發言人未有正面回應報道，僅稱最重要是網絡可靠和安全，正檢視通訊基建供應鏈，適時公布最終結論。