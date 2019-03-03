中國財經

主導美國本周股市表現的5大焦點，首推的應是美國2月就業數據，因為投資者將藉此揣測經濟前景走勢。其他焦點方面，還有包括主席鮑威爾在內的聯儲局高層公開演說。藍籌業績方面，一些美國零售巨擘將作出公告，為業績期完結劃上句號。

首先，美國將於周五公布2月非農業職位增幅與失業率。市場預期非農業職位增加18萬個，顯著低於前一月的30.4萬個；失業率則由4%降至3.9%。不過，分析員焦點可能是報告內提及的平均時薪增幅，市場預期為3.3%，高於1月的3.2%。

其他美國經濟數據也備受關注，包括供應管理協會的服務業指數、新屋銷量、建築批則、建築業開支等數據。

其次，焦點將是聯儲局高官的演說。鮑威爾將於周五出席政策研討會。此外，紐約聯儲銀行總裁威廉斯、波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特，以及聯儲局理事布雷納德等，也會先後出席不同場合發表演說。

同時，聯儲局周三將發表經濟報告(褐皮書)。市場相信，有關消息將影響貨幣政策走向。

第三個焦點依然是藍籌業績。不過，業績期本周將進入尾聲。公布的巨擘是以零售業為主，包括Kohl's百貨、Ross Stores百貨、Urban Outfitters服裝、Abercrombie & Fitch服裝、American Eagle Outfitters服裝、Burlington Stores、BJ's Wholesale Club、好市多(Costco、Kroger超市，以及一元店Dollar Tree等。

第四個焦點，是歐洲央行周四舉行的議息會。市場預期，歐央行將維持現行利率政策不變，但是關注央行行長德拉吉在會後的記者會上，有沒有改變對於明年開始加息的觀點。同時，歐央行也會公布對經濟前景的看法。

第五個焦點，是中國周五公布的經濟數據。市場預期，該國2月貿易順差將收縮至255億美元，前一月為392億美元。