中國財經

國家醫療保障局局長胡靜林在全國兩會首場「部長通道」上稱，目前內地有17種抗癌藥納入醫保，今年將改變現行目錄管理辦法，充分考慮臨床需求，未來會有更多救命救急好藥進入醫保。

早前中國醫療保障局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，今年將開展新一輪的醫保藥品目錄調整工作，對救急救命的藥物，會通過專家評審和通過藥品准入談判來納入醫保。在這個過程中，抗癌藥特別是一些新抗癌藥價格昂貴，採取的措施就是談判，通過納入醫保、以量換價的方式來降低抗癌藥的價格。