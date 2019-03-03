訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:42 中國財經

董揚指新能源車補貼將大幅調整

放大圖片

中國汽車工業協會的常務副會長董揚表示，新能源汽車補貼政策即將調整，地方補貼將有重大調整；其中，地方補貼就不補車，方向是補電。

他強調，補貼政策調整，將有利於電動車競爭進一步回歸市場。董揚亦稱，在沒有補貼後，新能源汽車將競爭市場主導，追求續航里程造成高成本、高價格的產品就會減少。

有分析指出，現行新能源補貼政策以高續航、高能量密度作為衡量標準，導致市場上大批高續航里程車款誕生，惟目前的新能源電池技術卻無法兼顧安全性和高續航性能，導致諸多安全事故的發生。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。