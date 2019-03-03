中國財經

中國汽車工業協會的常務副會長董揚表示，新能源汽車補貼政策即將調整，地方補貼將有重大調整；其中，地方補貼就不補車，方向是補電。

他強調，補貼政策調整，將有利於電動車競爭進一步回歸市場。董揚亦稱，在沒有補貼後，新能源汽車將競爭市場主導，追求續航里程造成高成本、高價格的產品就會減少。

有分析指出，現行新能源補貼政策以高續航、高能量密度作為衡量標準，導致市場上大批高續航里程車款誕生，惟目前的新能源電池技術卻無法兼顧安全性和高續航性能，導致諸多安全事故的發生。