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今日 15:29 中國財經

姜洋:中國具備期貨市場開放條件

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全國政協委員、中國證監會前副主席姜洋認為，中國期貨市場開放的條件已經具備。

全國政協十三屆二次會議明日揭幕，姜洋在接受內地《上海證券報》採訪時表示，今年他帶來4個提案，其中之一是繼續提議加快《期貨法》立法進程。

他解釋，這是因為現時原油期貨推出已經一年，鐵礦石期貨推出已大半年，PTA期貨推出也有一段時間，中國期貨市場開放的條件已經具備，但《期貨法》還沒有出台。投資者擔心很多民事權利得不到保護，所以參與期貨市場的節奏比較緩慢。

據他了解，《期貨法》目前正在徵求相關部委意見。

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