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今日 02:20 中國財經

上交所科創板開閘 紅籌企業可申請上市

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內地科創板規則正式落地。中國證監會和上海證券交易所於今日凌晨，正式發布和實施「科創板並試點註冊制」的配套規則，並且明確紅籌企業上市標準。

今次是易會滿出任中證監主席以來，簽發的首份主席令。

中證監發布第153號令《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》 ，同時簽發第154號令《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》。中證監將於20工作日，頒布科創板註冊決定。

上交所同時發布多項通知，包括《上海證券交易所科創板股票上市委員會管理辦法》、以及科創板相關的股票發行上市審核規則、上市規則、發行與承銷實施辦法、交易特別規定、上市申請文件受理指引、上市保薦書內容與格式指引、股票盤後固定價格交易指引、股票交易風險揭示書必備條款，以及科技創新諮詢委員會工作規則。

上交所亦進一步明確紅籌企業上市標準，容許符合規定的紅籌企業，可以申請在科創板上市。

有分析認為，科創板作為上交所新設立的獨立板塊，與現行的A股市場相比，有多個重要突破，除容許紅籌上市外，
亦允許尚未盈利的公司上市，以及允許不同投票權架構的公司上市。

值得留意的是，上交所在本次發布的業務規則中，未將「T+0」交易機制納入。

此外，中國結算亦發布科創板股票登記結算業務試行細則。

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