即巿股評 港股直擊 中國財經

MSCI公布進一步納入A股的諮詢結果，一如市場預期的「3倍入摩」，納入因子將由5%上調至20%，估計會有約4750億元海外資金在2019年流入A股。內地股市周五早段卻反應平淡，上證指數午後才輾轉上揚，終以全日高位2994點收市，再向3000點關進發。

滬指周一(25日)於內外利好消息兼備下，創出3年半最大單日升幅後拉鋸了數天，原因之一是滬指現水平非常接近去年1月3587點瀉至今年初2440點下跌浪反彈黃金比率50%的位置(約3013點)，須整固才能蓄勢突破此重要阻力。

另一方面，汲取2015年「大時代」急升暴挫的教訓，投資者相信中央會管理過熱的炒賣氣氛，以免「狂牛亂奔」再釀悲劇，故審慎應對。不過，內地股民入市意欲已明顯升溫，從兩融餘額不斷增加，以及截至2月22日當周新開戶數量創近一年新高，可見一斑。

然而，A股納入國際指數帶動外資持續流入，以至股民受旺市刺激參與漸積極，都未必能夠支撐股市再上衝，因為經濟基本面才是「牛市」的基石，屬A股此刻不能忽視的隱憂。

附【圖】所見，南韓公布經濟數據顯示，2月份出口按年減少11.1%，比市場預期差，為連續3個月回落，更是2016年4月以來最大跌幅。其中，佔南韓整體出口近三成的中國，由於需求顯著下滑，從南韓進口額按年勁縮17.4%。南韓作為重工業大國，出口轉弱不單意味着環球經濟欠樂觀，而對中國出口大減，也側面透視其主要市場的經濟轉壞。

此外，反映內地經濟表現的李克強指數(10個月移動平均)亦於2017年中見頂回落，雖然2018年下半年跌勢似乎略為喘定，並維持在9點左右，惟尚未確認好轉，代表中國經濟仍難擺脫下行壓力。李克強指數由耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款等資料編製而成，「水份」較少，觀察其後向變化，相信有助窺探內地經濟盛衰。

全國政協及人大會議(兩會)分別於3月3日和5日在北京揭幕，中國宏觀經濟仍是外界關注焦點。多家機構率先預測，2019年中國GDP增長介乎6%至6.5%，低於2018年的6.6%增速。與此同時，總理李克強將發表新一份《政府工作報告》，除了闡述社會發展目標，確定財政、貨幣等政策方向外，對今年經濟的展望也備受注目。瑞銀認為，內地可能公布連串措施，應有助穩定經濟增長前景及防範金融市場出現系統性風險，預計A股錄得單位數的回報。

短線而言，兩會期間不排除再有利好消息出籠，為股市加添動力，但經濟會否堅實轉勢回升，才是A股健康發展並打造「長牛」的關鍵。

信報投資研究部

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