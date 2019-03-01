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廣東省政府舉辦科創板上市後備企業培訓會，廣東省副省長歐陽衛民表示，廣東省委省政府高度重視發展利用資本市場，主要領導多次批示，要求各有關方面積極謀劃，做好設立科創板並試點註冊制相關準備工作。

歐陽衛民指，在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，是資本市場的重大改革任務，也是廣東落實創新驅動發展戰略、建設粵港澳大灣區國際科技創新中心的重大機遇。要求科創企業負責人要抓住這次機會，通過上市發展建立現代企業制度；各相關部門、有關中介機構、投資機構，要在推動企業科創板上市過程中有所作為，對不同階段的科創企業進行梯度扶持。

廣東證監局表示，近期正全力貫徹落實證監會有關設立科創板並試點註冊制的實施意見，以及廣東省委省政府推動企業申報科創板的工作要求，深入擬上市科創企業調研，及時了解企業訴求，積極協調解決企業上市過程中面臨的困難；同時加強與上交所、行業機構的溝通，督促中介機構履職盡責，高質量完成科創板相關企業的輔導培訓和上市準備工作。

據了解，近5年來廣東新增的上市公司229家，佔全國新增上市公司的20%，新增上市公司數量連續多年居全國前列。其中，70%的新增上市公司屬戰略性新興行業企業，首發募集資金也有近60%流入戰略新興行業。