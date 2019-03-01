中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌穿6.7元關口，走貶210點子，創一周新低；中段一度更跌穿6.71，低見6.7117。

人民幣兌美元在岸價收報6.7078，較周四下午4時30分收報6.6868，大跌210點子或0.31%；較晚上11時30分最後成交價6.6935，走弱143點子。

離岸價(CNH)亦失守6.71，低見6.7121，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.7106，在岸價報6.7069。

官方今日開出的中間價報6.6957，較上日中間價6.6901，下調56點子或0.08%，連續第二日下調。

交易員指出，雖然MSCI明晟調升A股權重有利促進資本流入，但特朗普的言論也引發謹慎情緒，引發人民幣沽壓，但在達成協議的關鍵時段，人民幣調整空間亦有限。

另外，有交易員認為，美債孳息率漲勢推動美元反彈，加上近期人民幣滙率指數走勢偏強，這些都會限制人民幣兌美元的反彈空間；而中美即使達成協議，其對滙率的影響其實並不明朗。市場亦關注下周中國兩會對滙率的表述，但從風險逆轉指標和期權曲線看，短期人民幣仍有一定的升值預期。

MSCI明晟公司宣布，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，市場預料將有605億美元(約4719億港元)海外資金，在今年分批流入A股。

另外，美國總統特朗普提前結束與北韓領袖金正恩的峰會後表示，雙方無法達成協議，因此提早結束峰會。他強調，一如他以往所說，如果覺得雙方談判無法有結果，隨時準備提前退出談判，包括與中國的貿易協議談判也一樣。