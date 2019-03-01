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今日 17:52 中國財經

上交所南方中心今廣州開幕

上海證券交易所南方中心今日正式在廣州開幕，將以廣州為中心，以服務粵港澳大灣區國家戰略和金融供給側結構性改革為宗旨，為廣東、福建、海南等南方地區提供資本市場相關服務。

上交所南方中心是上交所和廣東方面服務粵港澳大灣區戰略的一項重點金融建設項目，對促進金融供給側結構性改革、資本市場服務實體經濟，增強廣州在粵港澳大灣區的輻射帶動具有重要意義。

中心將陸續開展債券融資、上市公司服務、企業培育、投教培訓、技術訊息合作等業務，後期將適時拓展上交所國際化、創新產品、資本市場研究、服務會員機構等業務。

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