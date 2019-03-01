訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:28 中國財經

滬指高收1.8% 全周累漲6.8%

放大圖片

內地股市反覆走揚，上證指數收漲1.8%，逼近3000點大關。市場交投活躍，兩市成交合計增至6644億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升6.77%，連升8個星期，累計漲500點或20.05%。

上證指數今早高開13點，其後反覆靠穩，尾段升幅擴大，以全日最高位收市，收報2994點，漲53點或1.8%，最多跌10點或0.34%，低見2930點，成交3073.38億元。

深成指重上9100點關口，亦以全日最高位收市，收報9167點，漲135點或1.5%，最低見9005點，跌26點或0.29%，成交3570.74億元。

滬深300指數報3749點，漲80點或2.19%；創業板指數報1567點，漲32點或2.1%。

各板塊普遍走強，金融、半新股、水泥股漲逾3%；煤炭、鋼鐵、電力股漲逾1%；化工、有色金屬、房地產、石油股靠穩；陶瓷、造紙股則偏軟。

MSCI明晟公布進一步納入A股的諮詢結果，決定將A股納入因子由5%提高至20%，將分3個階段落實。

財新/Markit公布，經季節性調整的2月中國製造業採購經理指數(PMI)升至49.9，高於市場預測的48.5和上月的48.3，為3個月高位。其中新訂單指數結束連續兩個月的收縮，重回50.2的擴張區間。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。