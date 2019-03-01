中國財經

內地股市反覆走揚，上證指數收漲1.8%，逼近3000點大關。市場交投活躍，兩市成交合計增至6644億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升6.77%，連升8個星期，累計漲500點或20.05%。

上證指數今早高開13點，其後反覆靠穩，尾段升幅擴大，以全日最高位收市，收報2994點，漲53點或1.8%，最多跌10點或0.34%，低見2930點，成交3073.38億元。

深成指重上9100點關口，亦以全日最高位收市，收報9167點，漲135點或1.5%，最低見9005點，跌26點或0.29%，成交3570.74億元。

滬深300指數報3749點，漲80點或2.19%；創業板指數報1567點，漲32點或2.1%。

各板塊普遍走強，金融、半新股、水泥股漲逾3%；煤炭、鋼鐵、電力股漲逾1%；化工、有色金屬、房地產、石油股靠穩；陶瓷、造紙股則偏軟。

MSCI明晟公布進一步納入A股的諮詢結果，決定將A股納入因子由5%提高至20%，將分3個階段落實。

財新/Markit公布，經季節性調整的2月中國製造業採購經理指數(PMI)升至49.9，高於市場預測的48.5和上月的48.3，為3個月高位。其中新訂單指數結束連續兩個月的收縮，重回50.2的擴張區間。