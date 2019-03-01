中國財經 港股直擊

MSCI今日宣布大幅提高A股權重，創業板首次納入。據MSCI官網資訊顯示，此次披露的MSCI中國的潛在成分股中共有27隻深市創業板股票，有關股份今日早段普遍急升，惟不少股份尾市升幅收窄。

該27隻股份分別為：特銳德(300001.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、機器人(300024.SZ)、同花順(300033.SZ)、碧水源(300070.SZ)、三聚環保(300072.SZ)、信維通信(300136.SZ)、光線傳媒(300251.SZ)、利亞德(300296.SZ)、泰格醫藥(300347.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、先導智慧(300450.SZ)、康泰生物(300601.SZ)、億聯網路(300628.SZ)、華大基因(300676.SZ)、樂普醫療(300003.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)、東方財富(300059.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、滙川技術(300124.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、三環集團(300408.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)。

特銳德一度升逾9%，逼近漲停，午後現升3%。

網宿科技及東方財富升逾半成。

溫氏股份升近4%。

此外，本港上市的南方中創業板(03147)最新亦升3%報6.63元。