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今日 12:28 中國財經 國際財經

IIF:中美貿易戰重創美國出口商

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國際金融協會(IIF)研究顯示，中美貿易戰對美國出口商的影響更大。

IIF指出，美國去年對2500億元(美元．下同)中國貨品徵收關稅，引來報復措施，令美國出口商較中國的受到更嚴重傷害，導致美國輸往中國的900類商品中，許多產品出口崩潰。

數據顯示，在去年7月至11月期間，美國出口商損失170億元，年化的金額高達400億元，相當於美國2017年輸往中國貨品總值破紀錄的1300億元的三分之一。單以去年11月計，美國對華出口按年減少41億元，至87億元。

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