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據《澎湃新聞》報道，內地大型開發商碧桂園(02007)春節過後調整架構，有部門裁員幅度達50%。

報道指出，碧桂園正針對總部進行管理架構調整，日前專門召開架構調整會議，涉及集團辦公室、成本管理中心、採購中心、數碼化管理中心等九部門。據悉，並未參加會議的產城發展事業部、海外事業部、設計管理部等均在裁員行列。

報道引述碧桂園常務副總裁程光煜表示，集團從來不做裁員的安排，只是職能下放的過程中，人員也可能伴隨到區域。他續稱，今年市場不樂觀是可見的，但集團對穩定適度增長保持信心。