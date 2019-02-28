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今日 18:04 中國財經

人幣在岸價收跌33點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌33點子，中段一度跌穿6.69關口，低見6.6921。

人民幣兌美元在岸價收報6.6868，較上日下午4時30分收報6.6835，跌33點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價6.6855，走弱13點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.69，低見6.6891，截至香港時間下午5時53分，離岸價報6.6869，在岸價報6.6855。

官方今日開出的中間價報6.6901，較上日中間價6.6857，下調44點子或0.07%，結束連升七日。

交易員指出，中美貿易談判仍存一定不確定性，加上隔晚美滙指數小幅企穩，市場情緒略轉謹慎，今日中間價略低於市場預期，加上官方製造業PMI數據不佳，一併拖累人民幣表現。

另有交易員認為，中國官方製造業PMI數據表現不佳利淡人民幣；接下來市場更期待中美談判最終走向，雖然市場仍有做好人民幣意願，但如果缺乏基本面支持，人民幣要維持強勢仍較難。

中國2月官方製造業和非製造業PMI雙雙回落，其中，製造業PMI因春節淡季因素跌至3年低位，非製造業PMI按月跌0.4個百分點至54.3。總體來看，工業生產仍偏弱，經濟仍處下行態勢，不過，國內需求出現邊際轉好跡象、企業信心有所恢復，企穩因素開始增加。

中美貿易關係方面，美國貿易代表萊特希澤就中美貿易談判前景吹淡風，指出中美貿易談判已取得實質成效，但仍有大量工作等待進行。他強調，兩國爭拗涉及一些很嚴肅的議題，不是中方隨便大手購買美國貨就可以解決。

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