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原國家新聞出版廣電總局官方網站顯示，第七批遊戲版號已經下發，總共93個，騰訊(00700)和網易繼續再次未有產品獲批。此次審批時間為2月26日。

自遊戲版號審批重啟至今，已有641款遊戲取得版號。

外電此前引述消息報道稱，中國新聞出版總署已要求地方新聞出版局停止提交新手機遊戲的版號審批申請，主要因為自當局去年長時間暫停批出遊戲版號後，已積壓大量申請待批。

消息人士提到，在當局處理積壓的申請期間，遊戲公司仍可向地方新聞出版局提交申請，但不會被轉到總署。