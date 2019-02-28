中國財經

上證指數午後持續受壓，現跌16點，深成指亦下滑4點。

上證指數現報2937點，跌16點或0.56%，最低見2930點，跌23點或0.78%，成交2418.47億元(人民幣．下同)。

深成指現報9001點，跌4點或0.05%，一度低見8970點，跌35點或0.39%，成交2959.6億元。

滬深300指數報3665點，跌12點或0.35%；創業板指數報1527點，升6點或0.46%。

各板塊個別發展，化工、水泥、電力、石油、半新股靠穩；金融股挫逾2%；煤炭、有色金屬、房地產、鋼鐵股偏軟。