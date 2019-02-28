中國財經 港股直擊

繼中國聯通(00762)的混合所有制改革逐漸顯效之後，市傳下一個混改對象為規模是聯通數倍的中移動(00941)。

全國兩會召開在即，國企改革部署將成為關注重點。《上海證券報》報道，中移動正在醞釀混改方案。分析認為，中移動在混改後將有更大管理自主權，可對屬下公司進行重組，提升競爭力。

中移動及中石油(00857)等10間涉及石油、電力、通訊及軍工等壟斷行業的央企，已於今年1月被國資委選為「創建世界一流示範企業」，將開展包括混改、員工持股及股權激勵等綜合改革。