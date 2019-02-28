中國財經

中國2月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至49.2，較上月回落0.3，遜於市場預期，且是2016年3月以來最低。國家統計局指出，當月製造業生產活動有所減緩，但市場需求有所回升，新訂單指數重回擴張區間。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，2月製造業PMI主要特點包括生產活動有所減緩，但市場需求有所回升。受春節前後部分企業停工減產影響，生產指數按月下跌1.4；但從需求側看，新訂單指數重回擴張區間，市場需求有所恢復。

此外，高技術製造業繼續領跑，產業結構繼續優化。其中，醫藥製造業和電腦通訊電子設備製造業PMI均高於上月和製造業總體水平，增長速度較快。另外，部分國際大宗商品價格上漲，價格指數雙雙回升。其中，石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業的主要原材料購進價格指數和出廠價格指數按月上升幅度較大。

他又指出，外部環境錯綜複雜，進出口指數低位運行。新出口訂單指數和進口指數分別為45.2和44.8，均持續位於臨界點以下，在全球增長勢頭減弱和貿易保護主義加劇的影響下，對外貿易壓力較大。

趙慶河表示，2月份非製造業商務活動指數比上月回落0.4至54.3，非製造業總體繼續保持增長。其中，服務業運行總體平穩。服務業商務活動指數為53.5，比上月微落0.1，繼續保持良好發展態勢。房地產和居民服務等行業商務活動指數繼續低於臨界點，業務總量有所回落。至於服務業新訂單指數和業務活動預期指數為50.5和60.6，分別按月上升0.3和1.8，市場需求進一步擴大，企業對行業發展預期向好。

趙慶河表示，企業生產經營活動總體保持擴張，但受春節因素影響，擴張步伐比上月放緩。