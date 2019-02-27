中國財經

上證指數低開1點後走高。

上證指數開市報2939點，跌1點或0.05%；現報2962點，升20點或0.7%。

深成指開市報9062點，跌26點或0.29%；現報9121點，升32點或0.35%。

滬深300指數開市報3682點，跌1點或0.05%；現報3709點，升24點或0.67%。

創業板指數開市報1544點，跌2點或0.18%；現報1545點，跌1點或0.12%。

各板塊個別發展，電力、有色金屬、石油、煤炭、化工、鋼鐵股偏軟；半新股、房地產、水泥、金融股則靠穩。