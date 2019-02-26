中國財經

中國人民銀行於周一至周二召開2019年金融市場工作會議。會議提出，要全面做好宏觀信貸政策指導和金融市場創新發展各項工作，推動深化金融供給側結構性改革，優化融資結構和金融市場體系、產品體系；要以服務實體經濟為導向，積極推動金融市場規範健康發展。

會議強調，要注重發揮債券市場在支持實體經濟和商業銀行等機構資本補充中的作用，多措並舉促進信用債發行，穩步發展資產證券化；穩步推進債券市場對外開放，持續推動債市制度創新和產品創新。

會議提出，要繼續加強對黃金市場的監管和制度建設，強化票據市場建設和風險防範，加強同業拆借市場管理，推動各類市場創新規範發展。繼續推動互聯網金融風險專項整治，推進互聯網金融長效監管制度建設。

此外，還要進一步落實好各項信貸政策。要加強房地產金融審慎管理，落實房地產市場平穩健康發展長效機制。全面深化民營企業小微企業金融服務，改善貨幣政策傳導機制，加大信貸投入力度，發揮債券融資支持作用。

同時，繼續加強對鄉村振興、製造業高質量發展、區域協調發展、「兩權」抵押貸款試點銜接等國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。

會議指出，內地經濟金融發展進入新的階段，經濟面臨下行壓力，防範化解金融風險等重大風險任務艱巨，許多矛盾和問題仍然突出。