中國財經

恒大連串動作似為造車鋪路。繼恒大健康(00708)上月公布，斥資9.3億美元收購瑞典電動汽車公司NEVS的51%股權，據內地澎湃新聞報道，於1月25日，恒大新能源汽車有限公司成立，註冊資本20億美元。

該公司經營範圍包括能源技術研究、汽車零配件批發、汽車零售、能源技術諮詢服務、汽車租賃等多項業務。資料顯示，該公司在註冊成立不到一個月，即更名為恒大國能新能源，變更日期為2月20日。

此外，於1月28日，恒大又成立了4家業務涉及汽車相關產業的公司，均由恒大新能源汽車全資控股。