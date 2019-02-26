中國財經

據內地媒體報道，人民銀行副行長潘功勝今日上午接受訪問時表示，近年來人行按照中央統一部署，牽頭防範化解重大金融風險。經過一段時間的集中整治，金融風險正得到有序處置，總體上趨收斂。

不過，潘功勝提到，受國內外多種因素影響，內地金融風險出現一些新的演進特點，防控風險的優先序也發生一些變化。為此，人行必須堅持底線思維，強化風險意識，堅決打好防範化解金融風險攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線，並重點做好多項工作。

首先，要穩妥有序處置重點領域風險。繼續推動結構性去槓杆，加大銀行不良資產處置力度，有序處置信用債券違約風險；亦要遏制地方政府隱性債務增量，有序化解存量；高度重視防範化解跨市場、跨區域風險傳染；堅決治理金融亂象，嚴厲打擊非法金融、金融犯罪和金融腐敗行為。

另外，加快建立更加科學有效的金融監管體系。要改進金融監管，健全宏觀審慎管理，提高金融監管的專業性和有效性；亦要加強金融監管協調，形成監管合力，並加快構建適合國情的金融機構風險處置和破產機制。

潘功勝同時指出，要健全金融機構公司治理，並強化金融機構防範風險的主體責任。他又稱，在防範化解金融風險的過程中，要平衡好穩增長和防風險的關係，把握好政策力度和節奏，平穩處置化解各類風險。