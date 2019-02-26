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今日 11:00 中國財經

發改委料今年固投運行呈企穩態勢

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國家發改委發表報告指出，初步預計今年固定資產投資運行將呈現企穩態勢，中高端製造業、現代服務業投資成為主要拉動力。

從時間趨勢看，2019年固定投資增速可能呈現出前高後低運行特徵。分主要領域看，製造業和房地產業將保持較快增長，繼續發揮「穩投資」的主導性作用，基礎設施投資有望中速增長，是「穩投資」的重點發力方向。

報告指出，在去年基礎設施投資增速回落較大、地方政府融資渠道收縮的形勢下，預計基礎設施投資增長仍有壓力，以基建項目落地周期1年左右判斷，今年基建投資有望保持中速增長態勢。

受惠於2018年擬建項目部分已經進入施工期，房地產投資有條件保持平穩增長態勢。以房地產項目落地周期3個月左右判斷，今年首季度房地產投資仍將保持較快增長，但新開工項目數量可能回落。

報告稱，綜合考慮儲蓄率水平較高、高質量发展引導、政策支持力度加大等因素，中國發展現階段投資需求潛力仍然巨大，可以集中發力的有效領域包括，高端製造業、新型基礎設施、生產要素，及社會補短板領域。

其中，在新型基礎設施方面，提到加快5G商用步伐，研究規劃新一代訊息技術基礎應用投資發展方案；加強人工智能、工業互聯網、物聯網等領域基礎設施投資，及創新新領域基礎設施投融資模式等。

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